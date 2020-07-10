Fransa: Belgrad-Priştine Diyalog Süreci 12 Temmuz'da başlayacak Fransa, Sırbistan ile Kosova arasında normalleşmeyi hedefleyen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin 12 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Fransa, Sırbistan ile Kosova arasında normalleşmeyi hedefleyen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin 12 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'nin video konferans yoluyla zirve düzenlediği belirtildi.

Vucic ve Hoti'nin Kasım 2018'den bu yana gerçekleştirilemeyen diyalog toplantılarının tekrar başlaması konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, AB'nin iki ülke arasındaki diyalog sürecini kolaylaştıracağı bildirildi.

Açıklamada, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin 12 Haziran'da video konferans yoluyla başlayacağı, ardından 16 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk toplantının yapılacağı kaydedildi.

Brüksel'de, 19 Nisan 2013'te eski Kosova Başbakanı Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kaynak: AA