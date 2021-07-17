Fransa, bazı AB ülkelerinden gelenlere Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi
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Fransa, bazı AB ülkelerinden gelenlere Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi

Fransa, bazı AB ülkelerinden gelenlere Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere de test beyanını mecbur kıldı.

Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere de test beyanını mecbur kıldı.

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Hollanda'dan gelen yolculardan, Kovid-19 testi sonucu göstermeleri istenecek ve uygulama 18 Temmuz Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

İngiltere'den gelenlerden son 48 saatte, diğer ülkelerden gelenlerden ise son 72 saatte yapılmış test sonucu talep edilecek.

Uygulama, tek doz Kovid-19 aşı olanları da kapsıyor.

Ayrıca hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansınca tanınan aşılardan (Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Janssen) tam şema uygulanmış yolculara yönelik kısıtlamalar, bugünden itibaren kaldırılacak.

Aşı şeması, hastalığı geçirmemiş kişilerde ikinci doz aşı uygulandıktan 7 gün, geçirenlerde tek doz aşı uygulandıktan 14 gün sonra tam sayılıyor.

Diğer yandan Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya; Fransa'nın "kırmızı" ülkeler listesine alındı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 908 artışla 5 milyon 844 bin 249'a yükselmiş; ülkede "mayısın sonundan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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