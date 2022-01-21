Fransa, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istiyor - Haberler
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Fransa, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istiyor

Fransa, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istiyor
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini belirtti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini belirtti.

Parly, düzenlediği basın toplantısında, Mali'de siyasi şartların uygun olmaması ve Rus paralı asker gücü Wagner grubunun konuşlandırılmasıyla Sahel bölgesinde güvenlik durumunun zorlaştığını söyledi.

Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini ifade eden Parly, Batı Afrika ülkelerinin bu konuda destek istediğini aktardı.

Parly, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulan Takuba Görev Gücü'nün başarılı olduğunu, Avrupalıların birlikte mücadele edebilmesinin bunun kanıtı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Parly, Tabuka Görev Gücü ile ilgili kararları ortaklarıyla alacaklarını kaydetti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Florence Parly, Batı Afrika, Fransa, Rus, Güncel, Haber

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