19.10.2019 15:06

İstiklal Caddesindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapan grup, 25 yıldır Fransa'da tutuklu Lübnan vatandaşı George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.

"Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları" isimli grup, Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanarak, "Corç Abdullah'a özgürlük" yazılı pankart açtı.

"Filistinli tutsaklara özgürlük" sloganları atan grup adına yapılan basın açıklamasında, terör ve suikast girişimi suçlamasıyla 1984 yılından bu yana Fransa'da tutuklu Lübnan vatandaşı George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, "Abdullah, 1978'de Filistin'in yiğit evlatları ile saf tutarak Filistin Kurtuluş Cephesi (FHKC) saflarında mücadeleye atıldı. Tutsak alınıncaya kadar da farklı biçimler altında mücadelesini sürdürdü. Siyonistlerin ve emperyalist destekçilerinin tehditlerine de mermi ve bombalarına da aldırmadı. Doğru bildiği yolda yürümeyi sürdürdü." denildi.

Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı açıklamayı tamamlayan grup, başkonsolosluğun önünden ayrıldı.

Kaynak: AA