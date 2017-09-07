Fransa Başbakanı Philippe: "Saint Martin'de 4 Kişi Öldü"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Irma kasırgası nedeniyle Karayip Denizi'ndeki Fransız adası Saint Martin'de 4 kişinin öldüğünü belirtti.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Karayipler'deki Fransız adalarını vuran Irma kasırgası nedeniyle Saint Martin'de 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Philippe, Saint Martin'de 4 cesedin bulunduğunu Saint Barthelemy'de ise henüz ölü olup olmadığının bilinmediğini ifade etti. Philippe, ölü sayısının değişebileceğini, İçişleri Bakanlığının 8 ölü bulunduğuna ilişkin açıklamasının tahmini rakamlar olduğunu belirtti.



ABD'ye bağlı Porto Riko özerk bölgesinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölge Valisi Ricard Rossello, ölenlerden birinin 79 yaşında yatalak hasta bir kadın olduğunu, diğer bir kadının evinde elektrik çarpması nedeniyle öldüğünü, ölenlerden diğerinin ise fırtına sırasında trafikteyken kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiğini ifade etti.



Öte yandan, Karayipler'in kuzeydoğusundaki Barbuda, St. Martin ve Britanya Virjin Adalarını vuran Irma Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının toplamda 11'e yükseldiği belirtildi. - PARİS