Fransa Başbakanı Philippe'den Birlik Mesajı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekliler'in şiddetli gösterilerinin ardından ulusal birliği yeniden sağlama mesajı verdi.

Fransa'da Sarı Yelekliler dün dördüncü büyük eylemini gerçekleştirdi. Eylemlerde toplam bin 723 kişi gözaltına alınırken, 503'ü daha sonra serbest bırakıldı. Gösterilere ilişkin açıklamada bulunan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, barışçıl protestocularla görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir vergi ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Şimdi ulusal birliğimizi diyalog yoluyla, çalışarak ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

Sarı Yelekliler tarafından 17 Kasım'da düzenlenen protestolara 282 bin kişinin katıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 409 kişinin yaralandığı ve 73 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. 24 Kasım'da 166 bin kişinin katıldığı gösterilerde ise 84 kişinin yaralandığı, 307 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. 1 Aralık'taki eylemlere 136 bin kişinin katıldığı, 263 kişinin yaralandığı ve 630 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Dün düzenlenen 4. hafta sonu gösterisine ise 125 bin kişi katılmış ve 118 kişi yaralanmıştı. Ülkede dükkanlara zarar verilen ve araçların yakıldığı gösteriler büyük maddi hasara yol açtı. - PARİS