Fransa Başbakanı Castex'e göre, Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor
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Fransa Başbakanı Castex'e göre, Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor

04.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:56
Fransa Başbakanı Castex'e göre, Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu türlerinin gerçek tehdit oluşturduğunu ve ülkede hızla yayıldığını belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu türlerinin gerçek tehdit oluşturduğunu ve ülkede hızla yayıldığını belirtti.

Castex, düzenlediği basın toplantısında, günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 20 bine ulaştığını ve her gün 1600 kişinin hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Salgına ilişkin sayıların yüksek ancak stabil olduğunu ifade eden Castex, "Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor. Ülkede bunlar bulunuyor ve yayılımı hızlanıyor." dedi.

Castex, salgının mevcut durumunun yeni karantina kararı alınmasını gerektirmediğini ancak Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeyeceğini belirtti.

Halkın mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini aktaran Castex, şehirler arası dolaşıma sınırlama getirilmeyeceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da Brezilya ve Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün, İngiltere'den gelen mutasyonlu türünden daha endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkede 2 kişide Brezilya temaslı Kovid-19'un mutasyonlu türünün tespit edildiğini dile getiren Veran, bu ay sonuna kadar 3,5 ila 4 milyon Fransız'ın aşılanacağını kaydetti.

Veran, AstraZeneca aşısından 250 bin dozun yarın ülkeye ulaşacağını ve 6 Şubat itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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