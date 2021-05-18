Fransa Başbakanı Castex'den İsrail'e Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişimi için çağrı
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Fransa Başbakanı Castex'den İsrail'e Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişimi için çağrı

Fransa Başbakanı Castex'den İsrail'e Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişimi için çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Başbakanı Jean Castex, Gazze'deki siviller için endişeli olduklarını bildirerek, İsrail'e Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişimini garanti etme çağrısında bulundu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Gazze'deki siviller için endişeli olduklarını bildirerek, İsrail'e Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişimini garanti etme çağrısında bulundu.

Ulusal Meclis'te milletvekillerini sorularını yanıtlayan Fransa Başbakanı Jean Castex, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, Gazze'deki siviller için endişeli olduklarını bildirerek, İsrail'i Gazze'ye yönelik yardımların hızlı ve engelsiz erişim sağlamaya çağırdı.

Fransa'nın tüm tarafları sükunete dönebilmek için şiddete, provokasyonlara ve nefrete derhal son vermeye çağırdığını hatırlatan Castex, insani bilançonun çok ağır olduğunu ifade etti. Durumun endişe verici bir hal aldığını kaydeden Castex, "Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz. Bugün bir insanı yardım konvoyun geçmesine izin verildi, bu hareket devam etmeli" dedi.

Castex, İsrail'in geçtiğimiz günlerde uluslararası medya kuruluşların bulunduğu binayı bombalamasına atıfta bulunarak, insani ve tıbbi personelin korunması ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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