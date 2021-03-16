Fransa Başbakanı Castex: "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz"
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Fransa Başbakanı Castex: "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz"

16.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:40
Fransa Başbakanı Castex:

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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