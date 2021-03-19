Fransa Başbakanı Castex AstraZeneca aşısı oldu
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Fransa Başbakanı Castex AstraZeneca aşısı oldu

19.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:43
Fransa Başbakanı Castex AstraZeneca aşısı oldu

Fransa Başbakanı Jean Castex, korona virüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, korona virüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, başkent Paris yakınlarındaki Saint-Mande'deki Begin ordu eğitim hastanesinde, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Kullanımı askıya alınmıştı

Önümüzdeki 4 hafta boyunca 16 bölgede bölgesel sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Fransa'da, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alınmıştı. AstraZeneca aşısının yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirmesinin ardından, Castex, dün düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca aşısının bu günden itibaren tekrar kullanılacağını duyurmuştu.

Pfızer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi tek aşı dozu alırken, 2 milyon 393 bin 568 kişi ise iki doz aşı oldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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