Fransa Başbakanı Castex: "15 Aralık itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak"
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Fransa Başbakanı Castex: "15 Aralık itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak"

10.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:37
Fransa Başbakanı Castex:

Fransa Başbakanı Jean Castex, 15 Aralık'tan itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 15 Aralık'tan itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, salgının son durumu ve alınacak yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Salgının düşüş eğiliminde olduğunu aktaran Castex, fakat düşüşün yetkililerin başlangıçta öngördüğünden daha yavaş olduğunu dile getirdi. "Sağlık durumu son haftalarda iyileşti ancak salgındaki iyileşme son günlerde duraksadı. Bazı bölgelerde durum hala endişe verici olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Castex, "Bu nedenle durum henüz kazanılmaktan uzak" dedi.

Başbakan Castex, "15 Aralık'ta günde 5 bin vaka hedefinde olmayacağız ve uygulanacak kurallar, öngördüğümüzden daha katı olacak" ifadelerini kullandı. 15 Aralık itibariyle Fransa'da seyahat edebilmek için izin belgesinin artık gerekli olmayacağını belirten Başbakan Castex, bölgeler arası seyahatlerin mümkün olacağını açıkladı. Castex, 15 Aralık'ta sona erecek olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının ardından 20.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağına istisna olarak yine her zamanki gibi mesleki, ailevi, tıbbi nedenler, engelliler ve refakatçilerinin ihtiyacı ve evcil hayvanların ihtiyaçları listelenirken, spor yapmak ve hava almak için sokağa çıkmanın yasak olacağı bildirildi.

Başbakan Castex, 24 Aralık tarihinde olan Noel akşamı sokağa çıkma yasağının bir geceliğine kaldırılacağını aktarırken, "Geçtiğimiz hafta size söylediğim kuralı unutmayalım. Bir yerde 6 yetişkinden fazla olması yasak" dedi. Castex, 31 Aralık yılbaşı gecesi için ise izin verilmeyeceğini, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ve kutlamalara müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Başbakan, yılbaşı gecesinin salgını tetikleyen tüm parametrelere sahip olduğunu ve izin verilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. "2021'i kutlamanın en iyi yolu dikkatli olmaktır" ifadelerini kullanan Castex, 31 Aralık gecesi 100 binden fazla polis ve jandarmanın sokaklarda görev yapacağını ifade etti.

Başbakan Castex, planlananın aksine müze, tiyatro, sinema gibi kültür işletmelerinim 15 Aralık'ta yeniden açılmayacağını ve en az 7 Ocak 2021'e kadar kapalı kalacağını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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