Fransa Baş Hahamı'ndan Müslümanlara çağrı: Kur'an'ı 'eskide kalmış bir bakış açısıyla' yorumlamayın

17.09.2019 18:45

Fransa Baş Hahamı Haim Korsia Müslümanlara Kur'an'ı "eskide kalmış bir bakış açısıyla" yorumlamama çağrısında bulundu.



Fransa'nın başkenti Paris'te, Dünya İslam Ligi ve Fransa İslam Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta Müslüman dini liderlere seslenen Haim Korsia, "Sevgili Müslüman arkadaşlar, çağımıza göre dinin yeniden içtihadını yapmanın zamanı geldi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle