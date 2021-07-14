Fransa, Barkhane Operasyonu'nu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracak
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Fransa, Barkhane Operasyonu'nu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracak

Fransa, Barkhane Operasyonu'nu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracak
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'nın Sahel bölgesindeki Barkhane Operasyonu'nu, 2022 yılının ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'nın Sahel bölgesindeki Barkhane Operasyonu'nu, 2022 yılının ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurdu.

Macron, 14 Temmuz Ulusal Bayram kutlamaları öncesi askerlere yaptığı geleneksel konuşmada, "2022'nin ilk çeyreğinde Barkhane Operasyonu'nu düzgün şekilde sonlandıracağız, ancak bölgede faaliyetlerimize devam edeceğiz çünkü çekilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Barkhane'de görev yapan askerler sayesinde Sahel'de bir terör bölgesinin oluşumunun engellendiğini savunan Macron, temmuz ayı sonunda görevi bırakacak Genelkurmay Başkanı François Lecointre'ya da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.

Macron, 9 Temmuz Cuma günü de çevrimiçi G5 Sahel zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Mali'nin kuzeyindeki Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki Fransız üslerini 2021 yılı sonunda kapatmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Bölge ülkelerinin talebiyle bulundukları Sahel'de kalmaya devam edeceklerini belirten Macron, uzun vadede Sahel'de 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı sürdüreceklerini aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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