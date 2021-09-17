Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. - Haberler
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Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

 ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...
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Haber: Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. - Haberler
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