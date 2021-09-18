Fransa, Avustralya'daki ve ABD'deki büyükelçilerini geri çekti - Haberler
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Fransa, Avustralya'daki ve ABD'deki büyükelçilerini geri çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fransa, Avustralya'daki ve ABD'deki büyükelçilerini geri çekti

Fransa, Avustralya'nın ABD ile anlaşarak daha önce yapılan 56 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesi üzerine Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın ABD ile anlaşarak daha önce yapılan 56 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesi üzerine Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerinin istişare amacıyla derhal geri çağrıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Drian, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerimizi istişareler için derhal Paris'e geri çağırma kararı alındı" dedi. Fransız Bakan, "Bu istisnai kararımız, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan duyuruların istisnai ciddiyetine dayalı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Avustralya bu haftanın başlarında Fransa'dan denizaltı satın almak için imzaladığı 56 milyar euroluk anlaşmayı ABD ile yeni bir anlaşma yaptığı için iptal etmişti. - PARİS

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Haber: Fransa, Avustralya'daki ve ABD'deki büyükelçilerini geri çekti - Haberler
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