Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak
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Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da, Avrupa dışı sınırlarını kademeli olarak 1 Temmuz'da açacak.

Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak
13.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:52

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da, Avrupa dışı sınırlarını kademeli olarak 1 Temmuz'da açacak.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in yaptıkları ortak yazılı açıklamada, salgına ilişkin durumun iyiye doğru gitmesi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tavsiyesi üzerine Avrupa içi sınırların 15 Haziran'da açılacağı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden Fransa'ya gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ancak mütekabiliyet esasına göre İspanya ve İngiltere'den gelen kişilere 14 gün karantina altında kalmaları tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın AB Komisyonun tavsiyesi üzerine Avrupa dışı sınırlarını kademeli olarak 1 Temmuz'da açacağı bildirilirken, hangi ülkeden olursa olsun öğrencilerin ülkeye gelebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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