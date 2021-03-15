- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Fransa-İspanya zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu. Macron, "Avrupa İlaç Ajansı yarın bu aşının kullanımına ilişkin bir görüş yayınlayacak. O zamana kadar Fransa AstraZeneca ile aşılamayı askıya almaya karar verdi. En yakın zamanda tekrar devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Fransa'da Bouches-du-Rhöne itfaiyecileri, Marsilya'nın 90 kilometre batısındaki Arles şehrinde bir itfaiyeciye ilk doz aşı uygulanmasının ardından kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından personelleri için AstraZeneca'nın ikinci dozunu askıya aldığını açıklamıştı. İtfaiye sözcüsü, "Önlem olarak AstraZeneca aşısının ikinci enjeksiyonunu askıya aldık" demişti. Geçen hafta Bouches-du-Rhöne'dan yaklaşık 60 itfaiyeciye bir doz AstraZeneca aşısı uygulanmıştı.

AstraZeneca 16 ülkede askıya alındı

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg'un bulunduğu 16 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.

Öte yandan Fransa'da 67 bin eczaneye AstraZeneca aşı dozu teslim edilerek, eczanelerde AstraZeneca aşılama kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR