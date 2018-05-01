Fransa Askerleri Menbiç'te İlk Kez Görüntülendi

TÜRKİYE ve Amerika arasında terör örgütü PKK/YPG varlığı nedeniyle sorun olan Menbiç'te Amerikan askerleriyle birlikte devriye gezen Fransız askerleri, ilk kez görüntülendi. Askerlerin, zırhlı araçlarına Fransa bayrağını astıkları görüldü.

Türkiye'nin, Münbiç'te bulunan PKK/YPG terör örgütü mensuplarının oradan çıkarılması ve bölge güvenliğinin Amerika ile birlikte sağlanması ile ilgili görüşmeler devam ederken, Afrin operasyonundan sonra Menbiç'te gönderildiği belirtilen ve olup olmadıkları tartışma konusu olan Fransız askerleri, ilk kez görüntülendi. Suriye'deki Kürt ve Arapça yayın yapan sitelerde yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Fransız askerlerinin kent merkezinde ABD askerleri ile birlikte devriye gezdiği görüldü. Fransa bayrağı asılan zırhlı araçlar ile birlikte ABD askerlerinin yanında devriye gezen Fransız asker sayısının 50 olduğu belirtildi. Fransız askerlerin Suriye'nin Tabka, Kobani ve Rakka kentlerinde de görev yaptıkları ifade edildi.

- Diyarbakır