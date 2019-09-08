Fransa - Arnavutluk maçında Ermenistan milli marşı çalındı

Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesinde Arnavutluk milli marşı yerine yanlışlıkla Ermenistan milli marşı çalınınca konuk ekip oyuncuları kendi marşlarını dinlemeden maça çıkmayı reddetti.

08.09.2019 17:15
Fransa - Arnavutluk maçında Ermenistan milli marşı çalındı

Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesinde Arnavutluk milli marşı yerine yanlışlıkla Ermenistan milli marşı çalınınca konuk ekip oyuncuları kendi marşlarını dinlemeden maça çıkmayı reddetti.


Yapılan yanlışlık sonrası maç 10 dakika geç başlarken, Fransa A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve maç sonunda da Fransız golcü oyuncu Antoine Griezmann özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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