Fransa Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef alan tartışmalı yasayı onayladı
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Fransa Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef alan tartışmalı yasayı onayladı

Fransa Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef alan tartışmalı yasayı onayladı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen ve "ayrılıkçılık yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasını, 2 maddesi haricinde onayladı.

Fransa'da Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen ve "ayrılıkçılık yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasını, 2 maddesi haricinde onayladı.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yasa 60 milletvekili ve 60 senatör tarafından Konseye taşındı.

Konsey üyeleri, yasanın feshedilme işlemlerine konu olan derneklerin faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin 16. maddeyi, sürecin 6 ay sürebileceği, bununla dernek özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle reddetti.

Yasanın, cumhuriyet ilkelerini reddettiğini belirten bir yabancıya oturum izni verilmesi ya da oturum izninin geri çekilmesine dair 26. maddesini de kabul etmeyen Konsey, diğer maddeleri ise onayladı.

Yasanın içeriği

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adını taşıyan yasayla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin iznine tabi kılan sisteme taşırken, kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor.

Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının "daha şeffaf" yönetimine ilaveten, bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.

Ayrılıkçılık yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları dahil artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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