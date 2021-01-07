Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır
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Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

07.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:00
Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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