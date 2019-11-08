Fransa: Ameliyatta gazlı bezi unutup hastanın ayaklarının kesilmesine yol açan doktora 6 ay hapis

08.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:43

Fransa'nın Bordeaux kentinde, girdiği kalp ameliyatında, hastanın vücudunda gazlı bezi unutup, daha sonra iki ayağının da kesilmesine yol açan doktor 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, 51 yaşındaki cerrahı, "ihmalkarlıkla istemeyerek yaralanmaya neden olmak" suçundan mahkum etti. Euronews.com'da Görüntüle