Fransa: Ameliyatta gazlı bezi unutup hastanın ayaklarının kesilmesine yol açan doktora 6 ay hapis
Fransa’nın Bordeaux kentinde, girdiği kalp ameliyatında, hastanın vücuduna gazlı bezi unutup, daha sonra iki ayağının da kesilmesine yol açan doktor 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı
08.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:43
Fransa'nın Bordeaux kentinde, girdiği kalp ameliyatında, hastanın vücudunda gazlı bezi unutup, daha sonra iki ayağının da kesilmesine yol açan doktor 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, 51 yaşındaki cerrahı, "ihmalkarlıkla istemeyerek yaralanmaya neden olmak" suçundan mahkum etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com