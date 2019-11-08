Fransa: Ameliyatta gazlı bezi unutup hastanın ayaklarının kesilmesine yol açan doktora 6 ay hapis

Fransa: Ameliyatta gazlı bezi unutup hastanın ayaklarının kesilmesine yol açan doktora 6 ay hapis

Fransa’nın Bordeaux kentinde, girdiği kalp ameliyatında, hastanın vücuduna gazlı bezi unutup, daha sonra iki ayağının da kesilmesine yol açan doktor 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı

08.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:43
Fransa: Ameliyatta gazlı bezi unutup hastanın ayaklarının kesilmesine yol açan doktora 6 ay hapis

'nın kentinde, girdiği kalp ameliyatında, hastanın vücudunda gazlı bezi unutup, daha sonra iki ayağının da kesilmesine yol açan doktor 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme, 51 yaşındaki cerrahı, "ihmalkarlıkla istemeyerek yaralanmaya neden olmak" suçundan mahkum etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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