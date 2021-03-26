Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları, Libya hükümeti ile görüştü
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Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları, Libya hükümeti ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları, Libya hükümeti ile görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni kurulan kabinesiyle Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni kurulan kabinesiyle Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Libya'nın yeni hükümetiyle diyalog kurmak amacıyla başkent Trablus'a geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Ulusal Birlik Hükümet Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesi ile bir araya geldi. Bakanlar Libyalı yetkililerle görüştüğü ardından açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Son bir yılda Libya'nın dış politikasında ilerleme kaydedildi. Libya halkının iradesiyle ateşkes ve gerçek bir barışa varılabilecek. Ülkedeki yabancı kuvvetlerin ve milislerin çekilmesi, yaklaşan seçimlere hazırlık için ön koşuldur. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle Libya hükümetine yanında durduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, bu yılın sonunda yapılması beklenen Libya genel seçimlerinin daha önce açıklandığı gibi zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, AB ülkelerinin Libya istikrarını desteklediğini ve Libya'nın Akdeniz ve Sahel bölgesi için önemli olduğunun altını çizdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, "Fransa ve Almanya ile düzenlediğimiz ziyaretin hedefi, Libya'nın ekonomik olarak toparlanmasına, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına, ülkedeki koşulların yeniden iyileşmesine ve Libya halkı için sosyal koşullarının korunmasına sağlamak " ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu ve 26 bakandan oluşan yeni hükümetin, 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesine kadar ülkeyi yönetmesini bekleniyor. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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