Fransa, Almanya ve İngiltere'den ortak açıklama: Aramco saldırılarından Tahran sorumlu

24.09.2019 08:15

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine 14 Eylül'de düzenlenen saldırılar sonrası İran'ı kınayan ortak açıklama geldi.



Bu sene 74.'sü düzenlenen yüksek düzeyli yıllık Birleşmiş Milletler toplantıları çerçevesinde New York'ta bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Şansölye Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunun "açık" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle