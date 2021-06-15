Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Fransa – Almanya maçı hangi kanalda?
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki, Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki, Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…
FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa ve Almanya'nın karşı karşıya geleceği F Grubu ilk maçı 15 Haziran Salı günü Allianz Arena Stadında oynanacak.
FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Fransa - Almanya EURO 2020 F Grubu ilk maçı Türkiye saatiyle 22:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.
FRANSA - ALMANYA MUHTEMEL 11'LER!
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller