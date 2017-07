Fransa, Akdeniz'deki Durumdan Endişeli"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Akdeniz'in orta kısmındaki düzensiz göç akınından endişe duyduğunu söyledi.



İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan göç ve güvenlik konulu konferansa katılmak için başkent Roma'ya gelen le Drian, konferans öncesinde İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi.



Son haftalarda hava ve deniz koşullarının iyi seyretmesiyle Afrika'dan İtalya'ya bir anda artış gösteren göçmen geçişlerine ilişkin Le Drian, "Fransa, Akdeniz'in orta kısmındaki düzensiz göç akınından endişe duyuyor." ifadesini kullandı.



İtalya Dışişleri Bakan Alfano da Roma ve Paris'in göç olgusuyla mücadele için birlikte hareket ettiğini belirterek Fransa ile bu hususta ciddi boyutta hemfikir olduklarını vurguladı.



İki bakan, düzensiz göç konusunda kilit ülke konumundaki Libya'yla ilgili pragmatik bir çözümün bulunması konusunda aynı düşüncelere sahip olduklarını söyledi.



Avrupa Birliği içinde tartışılan ve İtalya'nın gündeme getirdiği, orta Akdeniz'de sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler tarafından kurtarılan göçmenlerin, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin limanlarına taşınması önerisi konusunda iki bakan da yorumda bulunmadı.