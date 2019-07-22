Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu

Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu

Fransa, Akdeniz'de 27 Ocak 1968 yılında batan ve uzun yıllar kalıntıları tespit edilemeyen 'La Minerve' isimli denizaltısını buldu. 52 kişilik mürettebatıyla yarım asır önce batan denizaltı, Fransa'nın güneyindeki Toulon kentinin 35 kilometre açığında ve 2 bin 370 metre derinlikte tespit edildi.

Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu

Fransa, Akdeniz'de 27 Ocak 1968 yılında batan ve kalıntıları uzun yıllar tespit edilemeyen 'La Minerve' isimli denizaltısını buldu.

İçinde 52 kişilik mürettebatıyla yarım asır önce batan denizaltı, Fransa'nın güneyindeki Toulon kentinin 35 kilometre açığında ve 2 bin 370 metre derinlikte tespit edildi. Hayatını kaybeden mürettebatın aileleri haber sayesinde acılarının kısmen yatıştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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