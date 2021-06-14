Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlediği ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "failinden bahsetmeden" kınadı.

Fransa, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlediği ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "failinden bahsetmeden" kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'deki Şifa Hastanesine düzenlenen ve aralarında sağlık personeli ile hastaların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bombalamaların en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Kurbanların ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2286 sayılı kararında özellikle belirtilen sağlık personeli ve altyapısının korunması zorunluluğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin konumunun tüm taraflara iletildiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal edenlerin cezasız kalmalarına karşı mücadeleye desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırının failine ise değinilmedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:32:39. #1.16#

title