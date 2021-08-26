Fransa, Afganistan tahliyelerine yarın sonlandırıyor
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Fransa, Afganistan tahliyelerine yarın sonlandırıyor

Fransa, Afganistan tahliyelerine yarın sonlandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa'nın yarın akşamından sonra Afganistan'daki insanları artık tahliye edemeyeceğini duyurarak, "Yarın akşama kadar devam edeceğiz" dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa'nın yarın akşamından sonra Afganistan'daki insanları artık tahliye edemeyeceğini duyurarak, "Yarın akşama kadar devam edeceğiz" dedi.

Taliban güçlerinin, 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tarafından başlatılan tahliye operasyonları, terör örgütü DEAŞ tehdidi ve ABD'nin 31 Ağustos'ta geri çekilme kararı üzerine birer birer sonlandırılıyor. Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı basın açıklamasında, Fransa'nın cuma akşamından sonra Afganistan'daki insanları artık tahliye edemeyeceğini belirterek, "Yarın akşama kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Havaalanını kontrol eden ve güvence altına alan ABD birliklerinin 31 Ağustos'ta Kabil'den geri çekileceğine dikkat çeken Başbakan Castex, "Yarın akşamdan itibaren Kabil Havaalanı'ndan tahliye işlemlerine devam edemeyeceğiz" dedi.

ABD'den insanlara Kabil Havaalanı'ndan uzaklaşma çağrısı

Afganistan'da sayılı günleri kalan ABD ve müttefikleri, batılı birliklerin önümüzdeki 31 Ağustos'a kadar mümkün olduğu kadar çok insanı tahliye etmek için acele etmesi ve DEAŞ militanlarının terör saldırısı düzenleme tehdidi nedeniyle insanlara Kabil Havaalanı'ndan uzaklaşma çağrısında bulundu.

Ayrıca Kabil'deki ABD büyükelçiliği tarafından dün akşam yayınlanan bir uyarıda ise vatandaşlara havaalanına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilerek, halihazırda Kabil Havaalanı'nda bulunanların ise belirtilmeyen "güvenlik tehditleri" nedeniyle derhal havaalanından ayrılmaları gerektiği duyuruldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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