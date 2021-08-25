Son dakika haberi... Fransa, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını Perşembe günü sonlandırabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Fransa, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını Perşembe günü sonlandırabilir

Son dakika haberi... Fransa, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını Perşembe günü sonlandırabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonlarının Perşembe günü sona ermesinin "çok muhtemel" olduğunu duyurdu.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonlarının Perşembe günü sona ermesinin "çok muhtemel" olduğunu duyurdu.

Taliban güçlerinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini ardından tahliye operasyonlarına başlayan ülkeler arasında yer alan Fransa, operasyonlarını sonlandırmaya hazırlanıyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Clement Beaune yaptığı basın açıklamasında, Fransa'nın vatandaşlarını ve ortaklarını Afganistan'dan tahliye ettiği operasyonların Perşembe günü sona ermesinin "çok muhtemel" olduğunu kaydetti. Ayrıca Beaune, AB ile İngiltere arasında göç konusunda yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Afganistan'daki durumu görüşmek üzere video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 31 Ağustos'a kadar tahliyeleri tamamlamasının Taliban'ın havaalanına erişime izin vermesine bağlı olduğunu belirtmişti. Biden, "İnsanları olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde çıkarmak için yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz" diyerek, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 70 bin 700 kişiyi tahliye ettiğini ve son 12 saat içinde ise 19 uçuş daha gerçekleştiğini aktarmıştı. Biden, amacın 31 Ağustos'a kadar tahliyeleri bitirmek olduğunu söyleyerek, "Ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Merve Boluğur Davut Güloğlu
Spor Marcao Muslera Gervinho Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Fransa, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını Perşembe günü sonlandırabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:15:14. #1.14#

title