Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi
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Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi

Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa Kabil Büyükelçiliği resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, güvenlik nedeniyle Afganistan'da bulunan tüm Fransızların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkedeki gelişen güvenlik durumu ve kısa vadeli beklentiler nedeniyle, Fransız Büyükelçiliği şu anda Afganistan'da bulunan tüm Fransızları ülkeyi terk etmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Hükümet, Fransız vatandaşlarının Fransa'ya dönüşlerini sağlamak için 17 Temmuz sabahı başkent Kabil'den özel bir uçuş ayarlayacağını bildirdi. Fransız Büyükelçiliği, tüm Fransızların bu özel uçağa binmelerini veya ülkeyi hemen kendi başlarına terk etmelerini tavsiye ederek, bu uçuşun ücretsiz olacağını ve başka uçuşun sağlanmayacağını aktardı. Büyükelçilik ayrıca, 17 Temmuz'dan itibaren Afganistan'da kalan yurttaşlarına Fransa'ya dönüş güvenliğini sağlayamayacağını bildirdi.

ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan'da Taliban ilerlemeye devam ederken, ülkedeki çoğu noktayı kontrol altına aldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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