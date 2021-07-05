Son dakika haberleri... Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak
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Son dakika haberleri... Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak

Son dakika haberleri... Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da Cumhuriyet Adalet Divanı'nda (CJR) yargılanacak.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da Cumhuriyet Adalet Divanı'nda (CJR) yargılanacak.

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen soruşturma devam ederken, Dupond-Moretti'nin 16 Temmuz'da Cumhuriyet Adalet Divanı'nda yargılanacağı aktarıldı. Fransa basınında yer alan haberlerde, Adalet Divanı celbinin perşembe günü Moretti'ye teslim edildiği ifade edildi. Bakanları yargılamaya yetkili tek divan olan CJR'nin soruşturma komitesinin 3 sulh hakimi, geçtiğimiz perşembe günü Adalet Bakanlığının binasında arama yaptırmış, arama çalışmaları 15 saat sürmüştü. Dosyaya yakın bir kaynak ise, Dupond-Moretti'nin telefonlarından birine el konulduğunu ve birkaç iş ortağının da maillerinin içeriğine ulaşıldığını iddia etti.

Hakimler Sendikası ve yolsuzlukla mücadele derneği olan Anticor'un şikayetleri üzerine geçtiğimiz ocak ayında Dupond-Moretti hakkında "yasadışı çıkar elde etme" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Dernekler, Dupond-Moretti'yi daha önce avukat olduğu davalara Adalet Bakanı yetkilerini kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

Eski bir avukat olan Bakan Dupond-Moretti, soruşturmayı "hakimler sendikalarının bir manevrası" olarak nitelendirip kınayarak, dava ile ilgili "son derece sakin" olduğunu ifade etti.

(Özlem Kaplan/ İHA)

Son dakika haberleri... Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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