Fransa Açık Tenis Turnuvası başladı
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Fransa Açık Tenis Turnuvası başladı

Fransa Açık Tenis Turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 2 tura yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 2 tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuva, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 4 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak Roland Garros'da 3. turdan ötesini göremeyen Naomi Osaka, dünya sıralamasının 63. basamağındaki Patricia Maria Tig ile karşılaştı. Osaka, 6-4 ve 7-6'lık setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ana tabloya elemelerden katılan dünya 139'uncusu Anhelina Kalinina, 26 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Erkeklerde ise 11 numaralı seribaşı Roberto Bautista, Mario Vilella'yı, 12 numaralı seribaşı Pablo Carreno da Norbet Gombos'u 3-0'lık skorla geçerek adını 2. tura yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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