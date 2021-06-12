Fransa Açık tek kadınlarda zafer Barbora Krejcikova'nın
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Fransa Açık tek kadınlarda zafer Barbora Krejcikova'nın

Fransa Açık tek kadınlarda zafer Barbora Krejcikova'nın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, Çek raket Barbora Krejcikova, Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-1, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, Çek raket Barbora Krejcikova, Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-1, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile dünya klasmanında 33'üncü sırada bulunan Barbora Krejcikova kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 6-1, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Krejcikova, sezonun ikinci grand slam'inde şampiyonluğa ulaştı.Barbora Krejcikova, bu zaferiyle Hana Mandlikova'nın ardından Fransa Açık'ta 40 yıl sonra ülkesine tek kadınlarda şampiyonluk kazandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.
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