Fransa Açık'ta Nadal'ı yenen Djokovic'ten galibiyet değerlendirmesi Açıklaması
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Fransa Açık'ta Nadal'ı yenen Djokovic'ten galibiyet değerlendirmesi Açıklaması

Fransa Açık'ta Nadal'ı yenen Djokovic'ten galibiyet değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek finale kalan Sırbistanlı Novak Djokovic, hayatının en unutulmaz maçlarından birisini oynadığını söyledi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek finale kalan Sırbistanlı Novak Djokovic, hayatının en unutulmaz maçlarından birisini oynadığını söyledi.

Fransa Açık'ta yaşadığı 13 şampiyonlukla turnuvanın açık ara en başarılı oyuncusu konumundaki Nadal'ı 4 saat 11 dakika süren çekişmeli bir mücadelenin ardından 3-1 yenerek finale kalan Djokovic, büyük bir başarıya imza attı.

Bu galibiyetle dünya 1 numarası Djokovic, turnuvada 108'inci maçına çıkan İspanyol rakibinin 3. kez korttan mağlup ayrılmasına yol açarken, 35 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Basın toplantısında maçı değerlendiren Djokovic, "Hayatım boyunca unutamayacağım maçlardan birisiydi. Kariyerimin en iyi üç maçından birisini oynadım. Rafa'yı yenmek için en iyi tenisinizi oynamak zorundasınız ve bu maçta en iyisini oynadım. Onunla her korta çıktığınızda, onu yenmek için Everest Dağı'na tırmanmak zorunda olduğunuzu daha iyi anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki tenisçi, "Nasıl hissettiğimi anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Kendinizi baskı olmadığına inandırmaya çalışıyorsunuz ama baskı var. Hatta baskı, böyle maçlarda karakterimi ve oyunumu test etmek için işime yarayan bir ayrıcalık." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvada daha önce 2016'da kupayı kaldıran Djokovic, kariyerinin 19. grand slam şampiyonluğuna ulaşmak için yarın finalde Yunanistanlı Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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