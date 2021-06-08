Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu

Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Tek kadınlarda dünya 85'incisi Tamara Zidansek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Tek kadınlarda dünya 85'incisi Tamara Zidansek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde, çeyrek final mücadeleleri başladı.

Sloven Zidansek, 33 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 7-5, 4-6 ve 8-6'lık setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Grand slam organizasyonunda son 4 isim arasına kalan ilk Sloven kadın tenisçi de olan Zidansek, yarı finalde Elena Rybakina-Anastasia Pavlyuchenkova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:43:26. #1.14#

title