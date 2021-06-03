Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda

Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Aryna Sabalenka ile Serena Williams üçüncü tura yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Aryna Sabalenka ile Serena Williams üçüncü tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya sıralamasının 52. basamağındaki ABD'li Tommy Paul'u 3-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

5 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, klasmanın 103. sırasındaki İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya 50'ncisi vatandaşı Aliaksandra Sasnovich'i 7-5 ve 6-3'lük iki setle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Alişan Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 00:58:09. #1.14#

title