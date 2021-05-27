Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi
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Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı.

Tek erkeklerde turnuvanın en başarılı tenisçisi ve son şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, ilk turda Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer favorilerinden Sırbistanlı Novak Djokovic ise ABD'li Tennys Sandgren'le maça çıkacak. İsviçreli Roger Federer'in rakibi ise elemelerden gelen tenisçiyle olacak.

Tenisin üç yıldızı Nadal, Djokovic ve Federer, kurada ana tablonun aynı bölümünde yer aldığı için üst turlara kalmaları halinde birbirleriyle finalden önce maça çıkacak. Olası Nadal-Djokovic eşleşmesi yarı finalde, Federer-Djokovic eşleşmesi ise çeyrek finalde yaşanacak.

Tek kadınlar ilk turunda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile ABD'li Bernarda Pera karşı karşıya gelecek. İki numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka'nın rakibi ise Rumen Patricia Maria Tig olacak.

Turnuvanın son şampiyonu Polonyalı 19 yaşındaki Iga Swiatek ile Slovenyalı Kaja Juvan, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen ABD'li Serena Williams ile Romanyalı Irina-Camelia Begu maça çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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