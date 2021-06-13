Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
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Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic

Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçse de Tsitsipas, skoru 6-6'ya getirmeyi başardı. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.

Üçüncü sette Tsitsipas'ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savun ile seti 6-3 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Tsitsipas karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru eşitledi. (2-2)

Djokovic, 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı da 3-2 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.

(İHA)

Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic
Fransa Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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