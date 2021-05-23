Fransa Açık elemelerinde kuralar çekildi

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde eşleşmeler belli oldu.

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak elemelerde Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek mücadele edecek.

Milli sporcuların elemelerin ilk turunda karşılaşacağı rakipleri şöyle:

Çağla Büyükakçay - Jia Jing Lu (Çin)

Pemra Özgen - Grace Min (ABD)

Cem İlkel - Mohamed Safwat (Mısır)

Altuğ Çelikbilek - Tatsuma Ito (Japonya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar