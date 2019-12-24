Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi
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Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi

Fransa, açık artırımda Şilili koleksiyoncu bir aileye 24 milyon 180 bin euroya satılan "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin "ulusal hazine" olduğu gerekçesiyle yurt dışına gönderilmesini engelledi. Fransa'nın 30 ay içerisinde tablonun yabancı alıcılarına yeni bir teklif sunması gerekiyor

24.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:06
Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi

açık artırımda Şilili koleksiyoncu bir aileye 24 milyon 180 bin euroya satılan "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin "ulusal hazine" olduğu gerekçesiyle yurt dışına gönderilmesini engelledi.


Fransız Kültür Bakanlığı, ulusal hazineler danışma komitesinin uyarısı üzerine ünlü İtalyan Rönesans öncesi ressamlarından Cimabue'ye ait eserin ihracat sertifikasını iptal ettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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