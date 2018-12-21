Fransa: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Büyük Bir Hata"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekmesini "son derece yanlış" olarak değerlendirdi. Parly yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın bölgedeki gücü bitti düşüncesine katılmıyoruz" dedi. Parly, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i, "Tüm olaylarda büyük bir asker ve bir ortak" diyerek övgüde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki kuvvetlerini geri çekeceğini ve ABD'deki kuvvetlerin Suriye'deki DEAŞ örgütünü yendiğini açıkladı. - PARİS

Kaynak: İHA