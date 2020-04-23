Fransa AB'ye rağmen Covid-19'a karşı kullanılan ilaçlar üzerindeki ihracat yasağını genişletti

Fransa Covid-19 salgını nedeniyle ihracat yasağı getirdiği ilaçlara Avrupa Komisyonu'nun tüm çağrılarına rağmen yenilerini ekledi.

Komisyon birlik üyelerinde ilaç sıkıntısı yaşanmaması için Fransa'nın ihracat yasağını kaldırmasını istiyor. Bu amaçla Brüksel 7 Nisan'da Paris yönetimine Covid-19'un tedavisinde kullanılan onlarca ilaç üzerindeki ihracat yasağının kaldırılması için bir mektup gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle