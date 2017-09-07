Fransa, AB Ülkesi Olarak Kendi Politikalarını İzliyor'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, "Fransa sorumlu ve ehil bir AB ülkesi olarak kendi politikalarını izliyor." dedi.
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