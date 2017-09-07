Fransa, AB Ülkesi Olarak Kendi Politikalarını İzliyor'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, "Fransa sorumlu ve ehil bir AB ülkesi olarak kendi politikalarını izliyor.

Fransa, AB Ülkesi Olarak Kendi Politikalarını İzliyor'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, "Fransa sorumlu ve ehil bir AB ülkesi olarak kendi politikalarını izliyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com