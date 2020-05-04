Fransa AB, Schengen bölgesi ve İngiltere'den gelenleri karantinaya almayacak
04.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:51
Covid-19 kısıtlamalarını esnetmeye başlayan Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere'den ülkeye girenlerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı.
Covid-19 kısıtlamalarını esnetmeye başlayan Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere'den ülkeye girenlerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığından pazar günü yapılan açıklamada, AB, Schengen bölgesi ve İngiltere'den gelenlerin 2 haftalık izolasyondan muaf tutulacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com