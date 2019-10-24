Fransa AB Komisyonu üyeliği için yeni adayını açıkladı

24.10.2019 11:54

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana, eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın adaylığının reddedilmesinin ardından eski Ekonomi Bakanı Thierry Breton'u önerdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, AB Komisyonu üyeliğine, eski Ekonomi Bakanı ve Fransız bilişim şirketi Atos'un genel direktörü Breton'u aday gösterdi.

Açıklamada, Macron'un Breton'un adaylığı için 1 Kasım'da AB Komisyonu Başkanlığı görevini devralacak Ursula von der Leyen'den onay aldığı belirtildi.

Breton, basına yaptığı açıklamada, bu görev için Avrupa Parlamentosunun (AP) onayını almak amacıyla şimdiden çalışmaya başladığını ifade etti.

Thierry Breton, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2007 yıllarında Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.

Von der Leyen'in kabinesinde iç pazar, sanayi, savunma ve teknoloji konularını üstlenmeye aday gösterilen Goulard, yaklaşık 15 gün önce AP milletvekillerince reddedilmişti.

Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) AP üyeleriyle ilgili "usulsüzlük" suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturma nedeniyle, 20 Haziran 2017'de savunma bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA