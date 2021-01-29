Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak
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Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak

29.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:28
Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak.

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında düzenlenen Savunma Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu ifade eden Castex, ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ancak yetersiz kaldığını söyledi.

Castex, şimdilik yeniden karantina kararı almayacaklarını ancak salgına karşı ek tedbirlerin hayata geçirileceğini aktardı.

"AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya giriş çıkışlar zaruri haller dışında 31 Ocak'tan itibaren yasaklanacak." diyen Castex, sınırlarda çalışanlar hariç AB ülkelerinden gelenler için ise PCR testinin zorunlu olacağını açıkladı.

Castex, ülkede gıda ürünlerinin satılmadığı büyük alışveriş merkezlerinin 31 Ocak'tan itibaren kapatılacağını belirtti.

Sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde polis ve jandarmanın kontrolleri sıkılaştıracağını kaydeden Castex, insanların mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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