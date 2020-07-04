Fransa, 24 Cezayirli direnişçinin naaşını 170 yıl sonra teslim etti
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Fransa, 24 Cezayirli direnişçinin naaşını 170 yıl sonra teslim etti

Fransa, 24 Cezayirli direnişçinin naaşını 170 yıl sonra teslim ettiCezayir, (DHA)- Fransız işgali sırasında öldürülen ve Paris'te bir müzede sergilenen 24 Cezayirli direnişçi liderinin naaşları, Cezayir'e iade edildi.

04.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:41

Fransa, 24 Cezayirli direnişçinin naaşını 170 yıl sonra teslim etti

Cezayir, (DHA)- Fransız işgali sırasında öldürülen ve Paris'te bir müzede sergilenen 24 Cezayirli direnişçi liderinin naaşları, Cezayir'e iade edildi. Naaşlar, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından askeri törenle karşılandı.

Sömürge döneminde Fransız işgali sırasında öldürülen 24 Cezayirlinin naaşları, 170 yıl sonra Cezayir'e teslim edildi. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzede sergilenen naaşlar, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, devlet ve askeri yetkililer tarafından karşılandı. Cezayir, 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını kazandı ve naaşların gelişi ülkenin bağımsızlığının 58'inci yıldönümüne denk geldi. Naaşların ülkeye getirildiği anlar ise devlet televizyonu EPTV tarafından canlı olarak yayınlandı.

Fransa, 24 Cezayirli direnişçinin naaşını 170 yıl sonra teslim etti

Kaynak: DHA

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