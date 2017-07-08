Fransa 2040 Yılına Kadar Benzinli ve Dizel Araba Satışını Yasaklıyor

Nicolas Hulot, Paris İklim Anlaşması'nın yenilenmiş bir taahhüdü olarak fosil yakıtlı araçlarla ilgili planlarını açıkladı.



Fransa, 2050 yılına kadar karbon seviyesini nötr hale getirmeyi planladığını söyledi. Hibrit otomobiller, saf elektrikli araçların %1,2'sini oluştururken, Fransız pazarının yaklaşık %3,5'ini oluşturuyor.



2040 yılında hala kullanımda olan fosil yakıt kullanan araçlara ne olacağı henüz belli değil. Güçlü bir çevre savunucusu olan Hulot, yeni Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atandı. Macron, ABD'nin çevre politikasını açıkça eleştirerek Donald Trump'a; "gezegenimizi yeniden yaşanabilir hale getir" çağrısında bulundu.



Başkan Trump'ın Haziran ayında Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı, Fransa'nın yeni araç planında rol oynadı. Fransa, ABD'nin kararına takiben 2050 yılına kadar karbon seviyesini nötrleştirmeye karar verdi. Hükümet, bu hedefe ulaşmak için yatırım yapması gerektiğini de vurguladı.



Yetkililer; yoksul hanelerin, eski ve doğa düşmanı araçların yerine daha temiz ve doğa dostu araçları alabilmeleri için maddi yardımda bulunacağını belirtti.



Bu haftanın başlarında, otomobil üreticisi Volvo, tüm otomobillerinin 2019'dan itibaren kısmen de olsa elektrik enerjisine sahip olacağını belirtti. Volvo, Fransız otomobil üreticilerinin – Peugeot, Citroen ve Renault gibi markalar da dahil olmak üzere – meydan okuyacağını düşünüyor ve zor olacağını da itiraf etti.



Bununla birlikte, geleneksel fosil yakıtlar, Avrupa pazarının %95'ini oluşturuyor.



Fransız çevre planında yer alan diğer hedefler arasında, 2022 yılına kadar kömür santrallerinin bitirilmesi, nükleer enerjinin 2025 yılına kadar toplam üretiminin %50'nin altına düşürülmesi ve yeni petrol ve gaz arama ruhsatlarının verilmesinin sona erdirilmesi yer alıyor.



Avrupa'daki elektrikli otomobillerin kullanımında lider Norveç. Hollanda, Almanya, Hindistan gibi ülkeler de 2030 yılı hedefiyle Fransa'yla benzer önlemler almaya başladı.