Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak
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Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak

Hükümetin enerji politikaları ile ilgili kamuyu bilgilendirme dökümanına göre kapatmalara bu yıl Fessenheim'daki iki tesisten başlanacak

21.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:02
Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak

2035 yılına kadar 14 nükleer santrali kapatmayı planlıyor. Hükümetin enerji politikaları ile ilgili kamuyu bilgilendirme belgelerine göre kapatmalara bu yıl Fessenheim'daki iki tesisten başlanacak.


Raporda hükümetin 2025 ve 2026 yıllarında devlet elektrik şirketin EDF'den iki reaktörün daha kapatılmasını isteyebileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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